Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Пари НН — Ахмат, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:1, 9-й тур РПЛ 2025/2026

«Ахмат» вырвал победу у «Пари НН» в 9-м туре РПЛ благодаря голу на 90+3-й минуте
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков из Азова. Победу со счётом 2:1 праздновали грозненцы.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

На 43-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 69-й минуте полузащитник нижегородцев Хуан Босельи восстановил равенство в счёте. На 90+3-й минуте полузащитник Мануэл Келиану принёс «Ахмату» победу.

«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
