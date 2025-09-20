«Ахмат» вырвал победу у «Пари НН» в 9-м туре РПЛ благодаря голу на 90+3-й минуте

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков из Азова. Победу со счётом 2:1 праздновали грозненцы.

На 43-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 69-й минуте полузащитник нижегородцев Хуан Босельи восстановил равенство в счёте. На 90+3-й минуте полузащитник Мануэл Келиану принёс «Ахмату» победу.

«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.