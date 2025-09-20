Салах сделал 89-ю результативную передачу в АПЛ и обогнал Бекхэма
Поделиться
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал свою 89-ю результативную передачу в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1). Египетский футболист опередил бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма по количеству ассистов в АПЛ (88). Об этом информирует пресс-служба лиги на своей странице в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10' 2:0 Экитике – 29' 2:1 Гейе – 58'
На текущий момент Салах делит девятое место с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Джеймсом Милнером.
На восьмой строчке также располагается экс-футболист мерсисайдцев, Стивен Джеррард, сделавший 92 результативные передачи в чемпионате Англии. На седьмой — экс-хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва (93).
Материалы по теме
Рекорды «Ливерпуля»:
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
17:23
-
17:15
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:51
-
16:45
-
16:45
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:21
-
16:21
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:02
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:39
-
14:35