Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Салах сделал 89-ю результативную передачу в АПЛ и обогнал Бекхэма

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал свою 89-ю результативную передачу в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1). Египетский футболист опередил бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма по количеству ассистов в АПЛ (88). Об этом информирует пресс-служба лиги на своей странице в социальной сети X.

20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10'     2:0 Экитике – 29'     2:1 Гейе – 58'    

На текущий момент Салах делит девятое место с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Джеймсом Милнером.

На восьмой строчке также располагается экс-футболист мерсисайдцев, Стивен Джеррард, сделавший 92 результативные передачи в чемпионате Англии. На седьмой — экс-хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва (93).

