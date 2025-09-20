Салах сделал 89-ю результативную передачу в АПЛ и обогнал Бекхэма

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал свою 89-ю результативную передачу в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1). Египетский футболист опередил бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма по количеству ассистов в АПЛ (88). Об этом информирует пресс-служба лиги на своей странице в социальной сети X.

На текущий момент Салах делит девятое место с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Джеймсом Милнером.

На восьмой строчке также располагается экс-футболист мерсисайдцев, Стивен Джеррард, сделавший 92 результативные передачи в чемпионате Англии. На седьмой — экс-хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва (93).

Рекорды «Ливерпуля»: