«Кристал Пэлас» переиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ

Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» (Лондон). В качестве главного арбитра выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Жан-Филипп Матета на 37-й минуте вывел гостей вперёд, Джаррод Боуэн на 49-й минуте сравнял счёт, Тайрик Митчелл на 68-й минуте вернул преимущество «орлам».

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» располагается на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с тремя очками. «Кристал Пэлас» с девятью очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 29 сентября в гостях сыграют с «Эвертоном», «стекольщики» 27 сентября примут на своём поле «Ливерпуль».