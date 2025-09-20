Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Кристал Пэлас, результат матча 20 сентября 2025, счет 1:2, 5-й тур АПЛ 2025/2026

«Кристал Пэлас» переиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» (Лондон). В качестве главного арбитра выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 37'     1:1 Боуэн – 49'     1:2 Митчелл – 68'    

Жан-Филипп Матета на 37-й минуте вывел гостей вперёд, Джаррод Боуэн на 49-й минуте сравнял счёт, Тайрик Митчелл на 68-й минуте вернул преимущество «орлам».

После этой игры «Вест Хэм Юнайтед» располагается на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с тремя очками. «Кристал Пэлас» с девятью очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «молотобойцы» 29 сентября в гостях сыграют с «Эвертоном», «стекольщики» 27 сентября примут на своём поле «Ливерпуль».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в дерби в рамках 5-го тура АПЛ, Экитике забил победный мяч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android