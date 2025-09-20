Экс-игрок «Спартака» Яковлев: интересно посмотреть на Умярова в Италии или Германии

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев отреагировал на информацию об интересе европейских клубов к полузащитнику красно-белых Наилю Умярову. Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что интерес к российскому футболисту проявляют немецкие «Байер» и «Лейпциг», итальянские «Аталанта» и «Комо», а также испанский «Бетис».

«Я вполне могу поверить, что Умяров заинтересовал клубы из топ-чемпионатов Европы. Наиль лучший в РПЛ на своей позиции. И он заслужил этого, уже набрался опыта. Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии. Мне хотелось бы, чтобы наши ребята развивались и уезжали, а мы за ними следили. Верю, что у Наиля есть шанс проявить себя там», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

