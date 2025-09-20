Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Яковлев: интересно посмотреть на Умярова в Италии или Германии

Экс-игрок «Спартака» Яковлев: интересно посмотреть на Умярова в Италии или Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев отреагировал на информацию об интересе европейских клубов к полузащитнику красно-белых Наилю Умярову. Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что интерес к российскому футболисту проявляют немецкие «Байер» и «Лейпциг», итальянские «Аталанта» и «Комо», а также испанский «Бетис».

«Я вполне могу поверить, что Умяров заинтересовал клубы из топ-чемпионатов Европы. Наиль лучший в РПЛ на своей позиции. И он заслужил этого, уже набрался опыта. Было бы интересно посмотреть на него в Италии или Германии. Мне хотелось бы, чтобы наши ребята развивались и уезжали, а мы за ними следили. Верю, что у Наиля есть шанс проявить себя там», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Умяров интересен «Байеру», «Лейпцигу» и «Аталанте» — журналист Конур

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android