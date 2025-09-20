Скидки
Бёрнли — Ноттингем Форест, результат матча 20 сентября 2025, счет 1:1, 5-й тур АПЛ 2025/2026

«Бёрнли» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ
Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ноттингем Форест». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли, Англия). В качестве главного арбитра выступил Томас Брамэлл (Англия).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Н. Уильямс – 2'     1:1 Энтони – 20'    

Неко Уильямс вывел гостей вперёд на второй минуте, Джейдон Энтони на 20-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Бёрнли» располагается на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с четырьмя очками. «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 14-й строчке.

В следующем туре «кларетовые» 27 сентября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Сандерленд».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
