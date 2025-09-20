«Бёрнли» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ

Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ноттингем Форест». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли, Англия). В качестве главного арбитра выступил Томас Брамэлл (Англия).

Неко Уильямс вывел гостей вперёд на второй минуте, Джейдон Энтони на 20-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Бёрнли» располагается на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с четырьмя очками. «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 14-й строчке.

В следующем туре «кларетовые» 27 сентября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Сандерленд».