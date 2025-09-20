Скидки
«Барселона» может выкупить Рашфорда у «МЮ» зимой за £ 20 млн — TBR Football

«Барселона» рассматривает вариант с выкупом нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» в грядущем январе. Сумма возможной сделки может составить около £ 20 млн (€ 23 млн). На текущий момент неизвестно, согласятся ли «красные дьяволы» на полноценный трансфер зимой. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, каталонский клуб также может выкупить английского футболиста в конце сезона за £ 26 млн (€ 29,9 млн), но хочет сделать это по более низкой цене в январе. Кроме того, «Барселона» рассмотрит вариант с продажей игроков с целью профинансировать сделку по переходу Рашфорда.

Подчёркивается, что в «Барселоне» очень довольны тем, как нападающий адаптировался в клубе.

Англичанин был арендован «блауграной» минувшим летом. В составе «Барселоны» он сыграл пять матчей во всех турнирах, где забил два гола и сделал результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Рашфорда составляет € 50 млн.

