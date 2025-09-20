Масалитин: Кузяев — усиление для ЦСКА, но придётся сажать на лавку Кисляка или Облякова

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе в московский клуб экс-полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева. Ранее сообщалось, что россиянин может присоединиться к армейцам в статусе свободного агента.

«Если этот трансфер нужен Челестини, если Фабио за этот трансфер, то, конечно, этот вариант можно рассматривать. Пусть сначала приедет, заключит контракт, мы увидим его на поле, а потом будем говорить. Уже два года прошло, как Кузяева нет в нашем чемпионате. Надо посмотреть его на поле — остались ли у него те же кондиции, понимание футбола, потом будем говорить.

Судя по прошлым сезонам, в частности по игре за «Зенит», конечно, это было бы усиление для ЦСКА. Надо рассматривать с той позиции, даст ли он прогресс Кисляку, Облякову и Алвесу. Кого-то из них придётся сажать на лавочку, либо подменять», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.