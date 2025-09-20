Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: Кузяев — усиление для ЦСКА, но придётся сажать на лавку Кисляка или Облякова

Масалитин: Кузяев — усиление для ЦСКА, но придётся сажать на лавку Кисляка или Облякова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе в московский клуб экс-полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева. Ранее сообщалось, что россиянин может присоединиться к армейцам в статусе свободного агента.

«Если этот трансфер нужен Челестини, если Фабио за этот трансфер, то, конечно, этот вариант можно рассматривать. Пусть сначала приедет, заключит контракт, мы увидим его на поле, а потом будем говорить. Уже два года прошло, как Кузяева нет в нашем чемпионате. Надо посмотреть его на поле — остались ли у него те же кондиции, понимание футбола, потом будем говорить.

Судя по прошлым сезонам, в частности по игре за «Зенит», конечно, это было бы усиление для ЦСКА. Надо рассматривать с той позиции, даст ли он прогресс Кисляку, Облякову и Алвесу. Кого-то из них придётся сажать на лавочку, либо подменять», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android