«Тоттенхэм» избежал поражения в матче 5-го тура АПЛ с «Брайтоном», отыгравшись с 0:2

Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Янкуба Минте на восьмой минуте вывел хозяев поля вперёд, а на 31-й минуте Ясин Аяри удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 43-й минуте отыграл один мяч, Ян Паул ван Хекке на 82-й минуте отметился автоголом и вернул равенство на табло.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с пятью очками. «Тоттенхэм Хотспур» с 10 очками находится на второй строчке.

В следующем туре «чайки» 27 сентября в гостях сыграют с «Челси», «шпоры» в тот же день примут на своём поле «Вулверхэмптон».