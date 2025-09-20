Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:2, 5-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» избежал поражения в матче 5-го тура АПЛ с «Брайтоном», отыгравшись с 0:2
Аудио-версия:
Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Минте – 8'     2:0 Аяри – 31'     2:1 Ришарлисон – 43'     2:2 ван Хекке – 82'    

Янкуба Минте на восьмой минуте вывел хозяев поля вперёд, а на 31-й минуте Ясин Аяри удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 43-й минуте отыграл один мяч, Ян Паул ван Хекке на 82-й минуте отметился автоголом и вернул равенство на табло.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с пятью очками. «Тоттенхэм Хотспур» с 10 очками находится на второй строчке.

В следующем туре «чайки» 27 сентября в гостях сыграют с «Челси», «шпоры» в тот же день примут на своём поле «Вулверхэмптон».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ начнётся в 19:30
