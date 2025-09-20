«Челябинск» разгромил «Родину» со счётом 4:0 в 11-м туре Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Александр Машлякевич из Москвы. Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

На 24-й минуте полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов открыл счёт в матче. На 76-й минуте нападающий Гаррик Левин удвоил преимущество хозяев поля. На 87-й минуте сенегалец Пап Гейе оставил «Родину» в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. На 88-й минуте защитник «Челябинска» Александр Жиров довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте Левин оформил дубль.

После 11 сыгранных матчей «Челябинск» имеет в своём активе 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. На счету «Родины» осталось 16 очков. Столичный клуб располагается на седьмой строчке.