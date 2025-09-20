Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Челябинск — Родина, результат матча 20 сентября 2025, счет 4:0, 11-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» разгромил «Родину» со счётом 4:0 в 11-м туре Первой лиги
Аудио-версия:
Завершился матч 11-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Александр Машлякевич из Москвы. Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
4 : 0
Родина
Москва
1:0 Гаджимурадов – 24'     2:0 Левин – 76'     3:0 Жиров – 88'     4:0 Левин – 90'    
Удаления: нет / Гейе – 87'

На 24-й минуте полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов открыл счёт в матче. На 76-й минуте нападающий Гаррик Левин удвоил преимущество хозяев поля. На 87-й минуте сенегалец Пап Гейе оставил «Родину» в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. На 88-й минуте защитник «Челябинска» Александр Жиров довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте Левин оформил дубль.

После 11 сыгранных матчей «Челябинск» имеет в своём активе 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. На счету «Родины» осталось 16 очков. Столичный клуб располагается на седьмой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
14 лучших игроков старта Первой лиги сезона-2025/2026. Есть даже 17-летний уникум!
