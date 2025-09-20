Скидки
Манчестер Юнайтед — Челси, стартовые составы команд на матч 5-го тура АПЛ, 20 сентября 2025

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 5-го тура АПЛ
Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Фернандеш, Доргу, Диалло, Каземиро, Мбемо, Шоу, Шешко.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Чалоба, Фофана, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Эстевао, Палмер, Нету, Педро.

После четырёх туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали четыре очка и занимают 14-е место. Лондонский клуб заработал восемь очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре манкунианцы уступили «Манчестер Сити» (0:3), а «синие» сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2).

