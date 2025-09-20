Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Крыльев» Яковлев высказался о длительной травме Вадима Ракова

Бывший футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался о травме нападающего самарской команды Вадима Ракова.

«Для Ракова травма — разочарование, но это часть футбола. К сожалению, с этим сталкиваются почти все игроки. Но в случае с Вадимом это случилось в самое неподходящее время, когда он только набрал форму и стал одним из лидеров «Крыльев Советов». Для клуба это, конечно, потеря. Теперь Ракову нужно пройти это, желаю скорейшего возвращения на поле», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

10 сентября «Крылья Советов» в телеграм-канале сообщили, что Раков получил травму во время тренировочных мероприятий, находясь в расположении молодёжной сборной России. Подчёркивалось, что полное восстановление игрока займёт около месяца.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Яковлев: интересно посмотреть на Умярова в Италии или Германии

Сколько стоят молодые футболисты:

