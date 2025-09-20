Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: у лондонцев удалён вратарь Санчес на пятой минуте

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: у лондонцев удалён вратарь Санчес на пятой минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 15'     2:0 Каземиро – 37'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

На пятой минуте вратарь лондонцев Роберт Санчес получил красную карточку.

После четырёх туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали четыре очка и занимали 14-е место. Лондонский клуб заработал восемь очков и располагался на пятой строчке.

В минувшем туре «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» (0:3), а «синие» сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2).

