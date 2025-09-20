Дебютный гол новичка Келиану в РПЛ на 90+3-й минуте принёс «Ахмату» победу над «Пари НН»

Первый гол 22-летнего ангольского новичка Мануэла Келиану за «Ахмат» позволил грозненцам одержать победу над «Пари НН» (2:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков из Азова.

В компенсированное ко второму тайму время Келиану забил гол, ставший для него дебютным в восьмом матче за клуб из столицы Чечни в РПЛ. Ранее анголец отличался только в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:2).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Мануэл Келиану перебрался в «Ахмат» из португальского клуба «Эштрела» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт опорника сборной Анголы с грозненцами рассчитан до лета 2029 года.