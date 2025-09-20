Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дебютный гол новичка Келиану в РПЛ на 90+3-й минуте принёс «Ахмату» победу над «Пари НН»

Дебютный гол новичка Келиану в РПЛ на 90+3-й минуте принёс «Ахмату» победу над «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Первый гол 22-летнего ангольского новичка Мануэла Келиану за «Ахмат» позволил грозненцам одержать победу над «Пари НН» (2:1) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков из Азова.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

В компенсированное ко второму тайму время Келиану забил гол, ставший для него дебютным в восьмом матче за клуб из столицы Чечни в РПЛ. Ранее анголец отличался только в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:2).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Мануэл Келиану перебрался в «Ахмат» из португальского клуба «Эштрела» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт опорника сборной Анголы с грозненцами рассчитан до лета 2029 года.

Материалы по теме
«Ахмат» вернул лидерство в игре с «Пари НН»! Забили на последних минутах! LIVE
Live
«Ахмат» вернул лидерство в игре с «Пари НН»! Забили на последних минутах! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android