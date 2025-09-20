Скидки
Хоффенхайм — Бавария, результат матча 20 сентября 2025, счет 1:4, 4-й тур Бундеслиги 2025/2026

Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм» в 4-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Бавария». Победу со счётом 4:1 одержали мюнхенцы. Игра прошла на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Хартман.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 44'     0:2 Кейн – 48'     0:3 Кейн – 77'     1:3 Цоуфал – 82'     1:4 Гнабри – 90+9'    

Гарри Кейн вывел гостей вперёд на 44-й минуте, на 48-й минуте он реализовал пенальти и оформил дубль, а на 77-й минуте он вновь отличился «с точки» и отметился хет-триком. Владимир Цоуфал на 82-й минуте отыграл один мяч. На 90+9-й минуте у мюнхенцев забил Серж Гнабри.

После этой игры «Хоффенхайм» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Бавария» находится на первой строчке с 12 очками.

В следующем туре «Хоффенхайм» 28 сентября сыграет в гостях с «Фрайбургом», «Бавария» 26 сентября примет на своём поле «Вердер».

