Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм» в 4-м туре Бундеслиги

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Бавария». Победу со счётом 4:1 одержали мюнхенцы. Игра прошла на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Хартман.

Гарри Кейн вывел гостей вперёд на 44-й минуте, на 48-й минуте он реализовал пенальти и оформил дубль, а на 77-й минуте он вновь отличился «с точки» и отметился хет-триком. Владимир Цоуфал на 82-й минуте отыграл один мяч. На 90+9-й минуте у мюнхенцев забил Серж Гнабри.

После этой игры «Хоффенхайм» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с шестью очками. «Бавария» находится на первой строчке с 12 очками.

В следующем туре «Хоффенхайм» 28 сентября сыграет в гостях с «Фрайбургом», «Бавария» 26 сентября примет на своём поле «Вердер».