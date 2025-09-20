Тарханов: цена Кисляка станет известна только при обращении клуба к ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов высказался о полузащитнике московского ЦСКА Матвее Кисляке, чья рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, выросла в два раза — с € 8 млн до € 16 млн.

«На стоимость футболистов не надо обращать внимание. Ни болельщикам, ни ему тем более. Цена будет тогда, когда его кто-то возьмёт. Некоторые порталы и издания выявляют и назначают цены на игроков. Когда будет обращение какого-то клуба к ЦСКА по Кисляку, тогда и будет определена сумма», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (19).