Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: цена Кисляка станет известна только при обращении клуба к ЦСКА

Тарханов: цена Кисляка станет известна только при обращении клуба к ЦСКА
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов высказался о полузащитнике московского ЦСКА Матвее Кисляке, чья рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, выросла в два раза — с € 8 млн до € 16 млн.

«На стоимость футболистов не надо обращать внимание. Ни болельщикам, ни ему тем более. Цена будет тогда, когда его кто-то возьмёт. Некоторые порталы и издания выявляют и назначают цены на игроков. Когда будет обращение какого-то клуба к ЦСКА по Кисляку, тогда и будет определена сумма», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (19).

Материалы по теме
Альберт Риера: не слышал про Батракова и Кисляка — в Европе о них не говорят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android