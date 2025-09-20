Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» — после игры с «Ахматом»: не хотел бы этот беспредел комментировать

Тренер «Пари НН» — после игры с «Ахматом»: не хотел бы этот беспредел комментировать
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

«Не хотел бы этот беспредел комментировать. Все всё видели, что я могу ребятам сказать? Они расстроенные и поникшие. Доволен командой первые десять минут и весь второй тайм. Меня не устроила пассивность некоторых футболистов. Я ожидаю от них борьбы», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.

Материалы по теме
«Ахмат» вырвал победу у «Пари НН» в 9-м туре РПЛ благодаря голу на 90+3-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android