Тренер «Пари НН» — после игры с «Ахматом»: не хотел бы этот беспредел комментировать
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43' 1:1 Босельи – 69' 1:2 Келиану – 90+3'
«Не хотел бы этот беспредел комментировать. Все всё видели, что я могу ребятам сказать? Они расстроенные и поникшие. Доволен командой первые десять минут и весь второй тайм. Меня не устроила пассивность некоторых футболистов. Я ожидаю от них борьбы», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».
«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.
