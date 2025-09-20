Тренер «Пари НН» — после игры с «Ахматом»: не хотел бы этот беспредел комментировать

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Не хотел бы этот беспредел комментировать. Все всё видели, что я могу ребятам сказать? Они расстроенные и поникшие. Доволен командой первые десять минут и весь второй тайм. Меня не устроила пассивность некоторых футболистов. Я ожидаю от них борьбы», — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.