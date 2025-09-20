Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Владимир Стогниенко оценил победу «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

«В Италии очень много обсуждали готовность «Наполи», да и Антонио Конте добиться результатов в Лиге чемпионов. Чаще всего говорилось, что хорошим результатом будет не просто выход в плей-офф, но и дальнейшее продвижение по сетке. После первого матча в Манчестере перспективы «Наполи» по-прежнему непонятны: чемпионы Италии остались в меньшинстве уже на 21-й минуте, на этом борьба закончилась.

Дальше «Манчестер Сити» удавом душил соперника, прижимая итальянцев в воротам Милинковича-Савича всё плотнее и создавая моменты. По такой игре шансов у «Наполи» не было. Всё стало понятно ещё при счёте 0-0.

Жаль только, что так быстро заменили Де Брёйне», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

