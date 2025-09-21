Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд — Вольфсбург: во сколько начало матча 4-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Боруссия» Д — «Вольфсбург»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Вольфсбург
Вольфсбург
В минувшем туре «шмели» победили «Хайденхайм» со счётом 2:0, а «волки» сыграли вничью «Кёльном» (3:3).

Действующим чемпионом Германии является «Бавария». В минувшем сезоне мюнхенский клуб набрал 82 очка в 34 турах. На второй строчке расположился «Байер» (69), замкнул тройку лидеров «Айнтрахт» (60).

