«Боруссия» Д — «Вольфсбург»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре «шмели» победили «Хайденхайм» со счётом 2:0, а «волки» сыграли вничью «Кёльном» (3:3).

Действующим чемпионом Германии является «Бавария». В минувшем сезоне мюнхенский клуб набрал 82 очка в 34 турах. На второй строчке расположился «Байер» (69), замкнул тройку лидеров «Айнтрахт» (60).

