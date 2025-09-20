Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нефтехимик» на выезде разгромил «Волгу» в матче Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромей (Воронеж). «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1.

В составе «Нефтехимика» отличились Давид Кокоев, Иван Бобёр, Андрей Никитин и Ислам Машуков (с пенальти). За «Волгу» единственный гол забил Георгий Уридия. На 90+5-й минуте был удалён голкипер хозяев Владимир Шайхутдинов.

«Волга» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 11 очков после 11 матчей. «Нефтехимик» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», у которого 24 очка.