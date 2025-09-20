Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Волга Ульяновск — Нефтехимик, результат матча 20 сентября, счет 1:4, Первая лига 2025/2026

«Нефтехимик» на выезде разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромей (Воронеж). «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Кокоев – 3'     0:2 Бобёр – 22'     1:2 Уридия – 66'     1:3 Никитин – 78'     1:4    

В составе «Нефтехимика» отличились Давид Кокоев, Иван Бобёр, Андрей Никитин и Ислам Машуков (с пенальти). За «Волгу» единственный гол забил Георгий Уридия. На 90+5-й минуте был удалён голкипер хозяев Владимир Шайхутдинов.

«Волга» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 11 очков после 11 матчей. «Нефтехимик» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», у которого 24 очка.

