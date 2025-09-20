«Нефтехимик» на выезде разгромил «Волгу» в матче Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромей (Воронеж). «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1.
В составе «Нефтехимика» отличились Давид Кокоев, Иван Бобёр, Андрей Никитин и Ислам Машуков (с пенальти). За «Волгу» единственный гол забил Георгий Уридия. На 90+5-й минуте был удалён голкипер хозяев Владимир Шайхутдинов.
«Волга» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 11 очков после 11 матчей. «Нефтехимик» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», у которого 24 очка.
- 20 сентября 2025
-
18:55
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:36
-
18:34
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:52
-
17:50
-
17:43
-
17:24
-
17:23
-
17:15
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:51
-
16:45
-
16:45
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:21
-
16:21