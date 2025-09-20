«Акрон» — «Рубин»: Пестряков вывел хозяев вперёд на 37-й минуте
В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Рубин». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 Пестряков – 37' 2:0 Бистрович – 50' 2:1 Даку – 54' 2:2 Сиве – 86'
На 37-й минуте матча полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков вывел свою команду вперёд.
После восьми туров чемпионата России «Акрон» набрал шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Казанский клуб заработал 14 очков и располагается на пятой строчке.
В минувшем туре тольяттинская команда уступила «Краснодару» (1:2), а «Рубин» победил махачкалинское «Динамо» (1:0).
Комментарии
