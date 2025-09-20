Скидки
Вердер — Фрайбург, результат матча 20 сентября 2025, счет 0:3, 4-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Фрайбург» разгромил «Вердер» в матче 4-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вердер» и «Фрайбург». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тимо Герах (Ландау).

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грифо – 33'     0:2 Адаму – 54'     0:3 Кулибали – 75'    

Винченцо Грифо на 33-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Чуквубуйке Адаму на 54-й минуте удвоил преимущество команды, а на 75-й минуте автоголом отметился Карим Кулибали.

После этой игры «Вердер» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с четырьмя очками. «Фрайбург» находится на шестой строчке с шестью очками.

В следующем туре «Вердер» 26 сентября сыграет в гостях с «Баварией», «Фрайбург» 28 сентября примет на своём поле «Хоффенхайм».

