«Фрайбург» разгромил «Вердер» в матче 4-го тура Бундеслиги

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вердер» и «Фрайбург». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тимо Герах (Ландау).

Винченцо Грифо на 33-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Чуквубуйке Адаму на 54-й минуте удвоил преимущество команды, а на 75-й минуте автоголом отметился Карим Кулибали.

После этой игры «Вердер» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с четырьмя очками. «Фрайбург» находится на шестой строчке с шестью очками.

В следующем туре «Вердер» 26 сентября сыграет в гостях с «Баварией», «Фрайбург» 28 сентября примет на своём поле «Хоффенхайм».