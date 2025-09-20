Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Кёльн, результат матча 20 сентября 2025, счет 3:1, 4-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в матче 4-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Кёльн». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля. Игра прошла на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Уэдраого – 13'     1:1 Тильман – 23'     2:1 Ромуло – 44'     3:1 Раум – 45+4'    

Ассан Уэдраого на 13-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Ян Тильман на 23-й минуте сравнял счёт. Ромуло на 44-й минуте вернул преимущество «быкам», а на 45+4-й минуте Давид Раум забил третий мяч коллектива.

После этой игры «РБ Лейпциг» располагается на второй позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с девятью очками. «Кёльн» находится на четвёртой строчке с семью очками.

В следующем туре «РБ Лейпциг» 27 сентября сыграет в гостях с «Вольфсбургом», «Кёльн» 28 сентября примет на своём поле «Штутгарт».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Игрок «Спартака» Умяров интересен «Байеру», «Лейпцигу» и «Аталанте» — журналист Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android