«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в матче 4-го тура Бундеслиги

Окончен матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Кёльн». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля. Игра прошла на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Ассан Уэдраого на 13-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Ян Тильман на 23-й минуте сравнял счёт. Ромуло на 44-й минуте вернул преимущество «быкам», а на 45+4-й минуте Давид Раум забил третий мяч коллектива.

После этой игры «РБ Лейпциг» располагается на второй позиции в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с девятью очками. «Кёльн» находится на четвёртой строчке с семью очками.

В следующем туре «РБ Лейпциг» 27 сентября сыграет в гостях с «Вольфсбургом», «Кёльн» 28 сентября примет на своём поле «Штутгарт».