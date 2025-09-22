Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Церемония вручения Золотого мяча — 2025: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2025: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоится 69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. В прямом эфире церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2025 покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнётся в 21:00 мск.

Права на трансляцию церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.

Помимо «Золотого мяча» для мужчин, на церемонии будет вручён «Золотой мяч» среди женщин, трофей лучшему молодому игроку до 21 года (Трофей Копа), награда лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина), лучшему бомбардиру (трофей Герда Мюллера) и другие.

Материалы по теме
Официально
Матч «ПСЖ» с «Марселем» пройдёт в одно время с церемонией вручения «Золотого мяча»

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android