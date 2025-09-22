Церемония вручения «Золотого мяча» — 2025: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 сентября, состоится 69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. В прямом эфире церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2025 покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнётся в 21:00 мск.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.

Помимо «Золотого мяча» для мужчин, на церемонии будет вручён «Золотой мяч» среди женщин, трофей лучшему молодому игроку до 21 года (Трофей Копа), награда лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина), лучшему бомбардиру (трофей Герда Мюллера) и другие.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: