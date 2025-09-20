Павел Яковлев: Карпин думает, что есть игроки лучше Умярова, но цифры показывают другое

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о полузащитнике красно-белых Наиле Умярове, а также прокомментировал его невызов в сборную России на сентябрьский сбор.

«Умяров лучший на своей позиции в чемпионате России. Не вызывать его в сборную — личное решение Карпина, он ответственен за результат. В его понимании есть футболисты лучше, но цифры показывают другое: Умяров — лучший по тем показателям, которые нужны на его позиции. Вызов в сборную — дело времени. Не сомневаюсь, что Наиля вызвали бы, если бы сборная России играла матчи за выход на крупный турнир», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.