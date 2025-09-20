«Мы играли на порядок лучше». Черчесов — о победе «Ахмата» в матче с «Пари НН»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43' 1:1 Босельи – 69' 1:2 Келиану – 90+3'
«Ожидали, что матч получится тяжёлым. Мы видим лигу, изучаем соперников. «Пари НН» потихоньку прибавляет. Довольны, что выиграли, но не хотели доводить до последней минуты. Мы играли на порядок лучше, но в футболе бывает так часто», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.
