Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Сокол — Торпедо, результат матча 20 сентября 2025, счет 1:0, 11-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» проиграло «Соколу» и опустилось на предпоследнее место в таблице Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Лиги PARI, в котором встречались саратовский «Сокол» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гольянин – 17'    

Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте. Отличился боснийский полузащитник «Сокола» Алексей Гольянин.

После этой победы в активе «Сокола» стало восемь очков. Команда из Саратова занимает 16-е место в таблице Первой лиги. Московское «Торпедо» опустилось на предпоследнее, 17-е место. Автозаводцы набрали шесть очков после 11 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
