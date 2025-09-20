«Торпедо» проиграло «Соколу» и опустилось на предпоследнее место в таблице Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Лиги PARI, в котором встречались саратовский «Сокол» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте. Отличился боснийский полузащитник «Сокола» Алексей Гольянин.

После этой победы в активе «Сокола» стало восемь очков. Команда из Саратова занимает 16-е место в таблице Первой лиги. Московское «Торпедо» опустилось на предпоследнее, 17-е место. Автозаводцы набрали шесть очков после 11 матчей.