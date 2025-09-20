Скидки
Бекхэм и Невилл спасли от банкротства «Солфорд Сити» из четвёртого английского дивизиона

Аудио-версия:
Комментарии

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл, являющиеся совладельцами «Солфорд Сити», смогли спасти клуб четвёртого английского дивизиона от банкротства.

Главный акционер Питер Лим покинул клуб, за семь лет убытки «Солфорд Сити» составили £ 22,5 млн. Невилл обратился за помощью к Бекхэму, совместными усилиями они смогли собрать новый консорциум из 23 инвесторов, что помогло привлечь $ 22-30 млн. Нынешней целью клуба является выход в Чемпионшип за пять лет, а также развитие женской команды, академии и клубной инфраструктуры.

«Рабочая группа, которую мы собрали, хотела вложить даже больше, чем мы ожидали. Они встретились с Гари, узнали о проекте и поняли, куда мы хотим привести клуб. Кажется, изначально запрашиваемая сумма составляла $ 12-14 млн, мы же дошли до сбора $ 30-40 млн. Когда мы достигли этой цифры, Гари очень расчувствовался. Вот что это значит для него, нужно именно такое отношение к делу. Если бы мы этого не сделали, у клуба были бы серьёзные проблемы», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

На данный момент «Солфорд Сити» занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги.

