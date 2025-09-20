«Акрон» — «Рубин»: Бистрович удвоил преимущество тольяттинцев на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Рубин». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0.

На 50-й минуте полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович удвоил преимущество своей команды.

После восьми туров чемпионата России «Акрон» набрал шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Казанский клуб заработал 14 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда уступила «Краснодару» (1:2), а «Рубин» победил махачкалинское «Динамо» (1:0).