«Спартак» Кострома обыграл «Чайку» и поднялся на первое место в Первой лиге

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались песчанокопская «Чайка» и костромской «Спартак». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). «Спартак» одержал победу со счётом 4:2.

В составе «Спартака» забитыми мячами отметились Денис Боков, Егор Назаренко (дважды) и Максим Игнатьев. Голы «Чайки» на счету Егора Гуляева (с пенальти) и Артёма Соколова.

«Чайка» занимает 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков после 11 матчей. «Спартак» находится на первой строчке, заработав 26 очков.