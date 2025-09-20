Скидки
Главная Футбол Новости

Чайка — Спартак Кострома, результат матча 20 сентября, счет 2:4, Первая лига 2025/2026

«Спартак» Кострома обыграл «Чайку» и поднялся на первое место в Первой лиге
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались песчанокопская «Чайка» и костромской «Спартак». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). «Спартак» одержал победу со счётом 4:2.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 4
Спартак Кс
Кострома
0:1 Боков – 11'     1:1 Гуляев – 15'     1:2 Назаренко – 45+5'     1:3 Назаренко – 50'     1:4 Ignatiev – 62'     2:4 Соколов – 83'    

В составе «Спартака» забитыми мячами отметились Денис Боков, Егор Назаренко (дважды) и Максим Игнатьев. Голы «Чайки» на счету Егора Гуляева (с пенальти) и Артёма Соколова.

«Чайка» занимает 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков после 11 матчей. «Спартак» находится на первой строчке, заработав 26 очков.

