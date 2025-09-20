«Спартак» Кострома обыграл «Чайку» и поднялся на первое место в Первой лиге
Поделиться
Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались песчанокопская «Чайка» и костромской «Спартак». Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). «Спартак» одержал победу со счётом 4:2.
Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 4
Спартак Кс
Кострома
0:1 Боков – 11' 1:1 Гуляев – 15' 1:2 Назаренко – 45+5' 1:3 Назаренко – 50' 1:4 Ignatiev – 62' 2:4 Соколов – 83'
В составе «Спартака» забитыми мячами отметились Денис Боков, Егор Назаренко (дважды) и Максим Игнатьев. Голы «Чайки» на счету Егора Гуляева (с пенальти) и Артёма Соколова.
«Чайка» занимает 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков после 11 матчей. «Спартак» находится на первой строчке, заработав 26 очков.
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:25
-
19:24
-
19:21
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:36
-
18:34
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:52