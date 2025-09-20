«КАМАЗ» и «Шинник» поделили очки во встрече 11-го тура Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались челнинский «КАМАЗ» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче, сыграв вничью.

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков после 11 матчей. «КАМАЗ» находится на шестой строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», у которого 24 очка.