Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КАМАЗ — Шинник, результат матча 20 сентября, счет 0:0, Первая лига 2025/2026

«КАМАЗ» и «Шинник» поделили очки во встрече 11-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались челнинский «КАМАЗ» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 0
Шинник
Ярославль

Команды не смогли открыть счёт в матче, сыграв вничью.

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков после 11 матчей. «КАМАЗ» находится на шестой строчке, заработав 19 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», у которого 24 очка.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android