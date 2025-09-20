Скидки
Масалитин: Станкович становится рецидивистом и заводит игроков «Спартака» на поле

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о месячном отстранении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович становится рецидивистом. А рецидивист всегда говорит по максимуму. Здесь ты заводишься из ничего, если раньше можно было что-то пинать и обращать внимание на какие-то вещи, то сейчас есть VAR, который дотошно всё рассмотрит.

А ты заводишь весь свой штаб. Посмотрите, как Станкович выбегает на поле вместе со штабом и начинает орать. Естественно, это передаётся на футболистов. Игроки тоже начинают нервничать и заводиться. Отсюда и столько удалений у «Спартака». Никогда такого не было, чтобы у красно-белых было столько красных карточек. Может быть, это удаление скажется в положительную сторону для «Спартака», команда успокоится», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

