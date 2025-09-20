«Динамо» Мх — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Аззи И., Табидзе, Аззи М., Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Погостнов, Сильянов, Баринов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Воробьёв, Руденко.

После восьми туров чемпионата России махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков и занимает 12-е место. Железнодорожники заработали 16 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре махачкалинская команда уступила «Рубину» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).