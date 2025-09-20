Павел Яковлев: в «Сочи» неплохой состав, но это нужно собрать в одно целое

Бывший футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев поделился мыслями о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи».

«Я не согласен с тем, что Осинькин не подходит «Сочи» как тренер. Ему необходимо время, чтобы выстроить свою игру, а футболисты всё поняли. В «Сочи» собран неплохой состав, но всё это нужно собрать в одно целое. Игорь Витальевич доказал всем, что может это сделать. Будем смотреть на дистанции, но в его квалификации сомнений нет. «Крылья» он поднял очень прилично. Желаю «Сочи» с Осинькиным выбраться из кризиса. Думаю, что его назначение было очевидным решением — такой специалист не может сидеть без работы», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.