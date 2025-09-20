Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Рубин, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:2, 9-й тур РПЛ 2025/2026

«Акрон» упустил победу над «Рубином», пропустив в концовке матча 9-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Рубин». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:45 мск. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 Пестряков – 37'     2:0 Бистрович – 50'     2:1 Даку – 54'     2:2 Сиве – 86'    

На 37-й минуте матча полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович удвоил преимущество тольяттинцев. На 55-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отыграл один мяч. На 86-й минуте французский форвард казанцев Жак-Жюльен Сиве сравнял счёт.

После этой игры Акрон» набрал семь очков. Команда Заура Тедеева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб заработал 15 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Результативная игра в Самаре! «Акрон» и «Рубин» забили четыре мяча на двоих. LIVE
Live
Результативная игра в Самаре! «Акрон» и «Рубин» забили четыре мяча на двоих. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android