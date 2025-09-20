Роман Пилипчук подробно объяснил, как «Челябинску» удалось разгромить «Родину»

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук прокомментировал победу в матче 11-го тура Лиги Pari с московской «Родиной» (4:0).

«Не хочу обидеть ни воронежский «Факел», ни другие команды, с которыми мы играли. Но сегодня, наверное, был самый сильный соперник. И первые минуты вышли очень сложными: если бы не наш вратарь, начало могло бы быть плохое. Минут через 15 поняли, что нужно перестраиваться — с трёх защитников на систему 4-4-2. Нужно было отрезать начало атаки у двух защитников «Родины». Мы это сделали, и у соперника не осталось вариантов, где бы они могли нам угрожать, за исключением стандартов. Мне показалось, что мы больше сегодня хотели победить.

Самое главное, что у нас на поле была команда. 60 минут одна группа футболистов работала и качественно выполняла установку, а на последние полчаса вышли свежие исполнители, которые не сломали структурность игры. Мы добавили и в концовке додавили», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.