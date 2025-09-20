Тульский «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Уфой», забив на 90+6-й минуте

Завершился матч 11-го тура Лиги PARI, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Сидориным. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 2:2.
На 37-й минуте «Уфа» вышла вперёд. Мяч в ворота «Арсенала» залетел в ворота туляков от собственного защитника Алексея Бердникова. На 71-й минуте полузащитник хозяев Эдарлин Рейес сравнял счёт. На 73-й минуте Залимхан Юсупов вновь вывел уфимцев вперёд. На 90+6-й минуте Даниил Пенчиков ударом из-за штрафной сделал счёт 2:2.
После этой игры в активе «Уфы» стало 10 очков. Команда занимает 13-е место в таблице Первой лиги. Тульский «Арсенал» располагается на девятом месте. Команда набрала 14 очков после 11 матчей.
