Канищев поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об ожиданиях от матча 9-го тура Мир РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

«Ожидаю интересный матч, это будет действительно хороший поединок. Ожидания от результата сложно спрогнозировать. Подопечным Семака уступать нельзя, иначе команда серьёзно отвалится по очкам. «Зенит» должен дать бой «Краснодару».

Шансы у обеих команд одинаковые, так как силы равные. Какая-то внутренняя обстановка в «Зените» вряд ли сыграет роль. В таких матчах убираются все помехи — игроки выходят и бьются. Ничто не может помешать, чтобы был действительно боевой поединок», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.