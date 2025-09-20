Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»

Канищев поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об ожиданиях от матча 9-го тура Мир РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаю интересный матч, это будет действительно хороший поединок. Ожидания от результата сложно спрогнозировать. Подопечным Семака уступать нельзя, иначе команда серьёзно отвалится по очкам. «Зенит» должен дать бой «Краснодару».

Шансы у обеих команд одинаковые, так как силы равные. Какая-то внутренняя обстановка в «Зените» вряд ли сыграет роль. В таких матчах убираются все помехи — игроки выходят и бьются. Ничто не может помешать, чтобы был действительно боевой поединок», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Бомбардиры и факты классики РПЛ: как хорошо вы знакомы с битвами «Краснодара» и «Зенита»?
Бомбардиры и факты классики РПЛ: как хорошо вы знакомы с битвами «Краснодара» и «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android