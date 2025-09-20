Скидки
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Эспаньол, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:0, Примера 2025-2026

«Реал» одержал пятую победу на старте сезона Ла Лиги, обыграв «Эспаньол»
Комментарии

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Милитао – 22'     2:0 Мбаппе – 47'    

На 22-й минуте счёт открыл защитник «Реала» Эдер Милитао. На 47-й минуте нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев.

«Эспаньол» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Реал» находится на первой строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
