Роман Пилипчук объяснил лидерство «Челябинска» в Первой лиге по количеству домашних очков

Главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Роман Пилипчук объяснил лидерство команды в Лиге PARI по количеству набранных очков в домашних матчах. Всего команда провела шесть игр на своём стадионе, в которых набрала 16 очков.

«С такими болельщиками мы просто не имеем права проигрывать дома. Да, это футбол, и в нём бывает всякое. Но то, что делают для нас наши болельщики, — это высший пилотаж», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 11 сыгранных матчей «Челябинск» имеет в своём активе 21 очко. Подопечные Романа Пилипчука занимают пятое место в турнирной таблице Первой лиги.