«Нам хватило характера». Слот — о победе «Ливерпуля» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1).

«Сегодня, вероятно, нам потребовался слегка иной настрой по сравнению с несколькими предыдущими играми. Мы понимали, насколько этот матч будет непростым, не говоря уже о том, чтобы иметь достаточно времени на подготовку. Но если ты играешь свой третий матч менее чем за неделю, то понимаешь, что второй тайм может оказаться крайне непростым, именно на это я ориентировался при выборе состава на все эти игры на протяжении недели, чтобы футболисты были готовы к этому матчу, ведь эта встреча — самая напряжённая из трёх последних.

Вы смогли убедиться в том, насколько мы хороши, когда у нас есть силы, в первые 45 минут мы были невероятны. Но второй тайм оказался гораздо труднее из-за действий «Эвертона», однако и сил у нас оставалось поменьше. Но нам хватило характера», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».