Игрок «Спартака» Угальде высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Да, я слышал о новом лимите на легионеров, но это не моё дело, я не могу на это повлиять. Не беспокоюсь ли я за своё место на поле в связи с грядущими изменениями? Я буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100%, и я это сделаю», — приводит слова Угальде Metaratings.

В сезоне-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге действует лимит, запрещающий одновременное использование на поле более восьми иностранцев. Максимально разрешённое число легионеров в заявке составляет 13. Под запрет не попадают футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.