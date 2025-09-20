Канищев: не верю, что Кузяев окажется в ЦСКА, Далер мог бы пригодиться «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном переходе в московский ЦСКА экс-полузащитника сине-бело-голубых и французского «Гавра» Далера Кузяева. Ранее сообщалось, что россиянин может присоединиться к армейцам в статусе свободного агента.

— Что думаете о возможном переходе Кузяева в ЦСКА?

— Почему нет? Он не является воспитанником «Зенита», отыграл свой контракт. Видимо, от ЦСКА есть хорошее предложение. Он вправе выбирать, так как ничем не привязан к «Зениту» с точки зрения морали.

Кузяев мог бы пригодиться петербуржцам, но тогда надо делать достойное предложение. Он профессионал, прежде всего его интересует контракт. Значит, сейчас он больше нужен армейцам. Хотя я плохо представляю Кузяева в составе ЦСКА. Армейцы — очень хорошая и укомплектованная команда. Мне кажется, это вброс. Не верю, что он окажется в ЦСКА. Очень удивлюсь такому трансферу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.