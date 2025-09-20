Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, какие игроки пропустят матч с «Саутгемптоном»

Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал, какие игроки пропустят матч с «Саутгемптоном»
Аудио-версия:
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1) высказался о важности наличия большой заявки команды в контексте побед при плотном игровом расписании, а также рассказал, кто из футболистов пропустит игру с «Саутгемптоном» в третьем раунде Кубка лиги во вторник, 23 сентября.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10'     2:0 Экитике – 29'     2:1 Гейе – 58'    

«Это одна из причин, по которой такие команды как мы, «Челси», а также все остальные, играющие в еврокубках, нуждаются в подобной [увеличенной] заявке, ведь приходится принимать участие во многих матчах. Опять же, это не оправдание, мы должны принимать всё как есть, но у нас имеются некоторые трудности: Александер Исак не тренировался на протяжении четырёх месяцев, Алексис Мак Аллистер много пропустил — и я могу перечислять и дальше.

Но есть и позитивный момент: на протяжении недели я могу проводить ротацию состава, те, кто отыграл по 90 минут в трёх последних матчах — Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Мо Салах, Райан Гравенберх и Доминик Собослаи, привыкли к подобным нагрузкам на таком уровне, они вновь проявили себя наилучшим образом.

Точно могу сказать, что во вторник вы их не увидите на поле. Возможно, это как-то поможет «Саутгемптону», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

