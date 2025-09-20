«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Фернандеш вывел манкунианцев вперёд на 14-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На данный момент счёт 1:0 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бруну Фернандеш открыл счёт на 14-й минуте и вывел манкунианцев вперёд. Ранее, на пятой минуте, вратарь лондонцев Роберт Санчес получил красную карточку.

После четырёх туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали четыре очка и занимали 14-е место. Лондонский клуб заработал восемь очков и располагался на пятой строчке.

В минувшем туре «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» (0:3), а «синие» сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2).