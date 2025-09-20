Алексис Санчес принёс победу «Севилье» в матче Ла Лиги с «Алавесом»
Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иосу Апестегией. «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.
Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Варгас – 10' 1:1 Висенте – 17' 1:2 Санчес – 67'
За «Севилью» забили Рубен Варгас и Алексис Санчес. В составе «Алавеса» голом отметился Карлос Висенте (с пенальти).
«Севилья» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Алавес» находится на девятой строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 15 очков.
