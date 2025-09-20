Алексис Санчес принёс победу «Севилье» в матче Ла Лиги с «Алавесом»

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иосу Апестегией. «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.

За «Севилью» забили Рубен Варгас и Алексис Санчес. В составе «Алавеса» голом отметился Карлос Висенте (с пенальти).

«Севилья» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Алавес» находится на девятой строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 15 очков.