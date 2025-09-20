Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в первом матче во главе «Торпедо»

Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в первом матче во главе «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче 11-го тура Лиги PARI с саратовским «Соколом» (0:1).

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гольянин – 17'    

«Команда начала достаточно хорошо, создала прекрасные моменты, которые нужно было реализовывать. Мы прекрасно знаем, что Первая лига — непростая. К ней надо относиться с уважением и дорожить каждым моментом. Сейчас мы говорили с ребятами, и они, даже самые опытные, всё это прекрасно понимают. Слова словами, но надо работать. То, что мы сказали, за секунду не перевернуть, но я не сомневаюсь в своих игроках. Мы верим в каждого из ребят и будем требовать от них максимум. Мы знаем точно, что они обязаны и могут больше — больше по самоотдаче.

Соперник забил, по сути, с одного эпизода. Мы не забили. Когда ты ведёшь в счёте, ты можешь сыграть проще — закрыться, играть на контратаках. В этой плотности, с не очень качественным игровым полем, не просто создавать моменты, обороняться полегче. По самоотдаче вопросов нет, но нужно добавлять в качестве и работать на тренировках. Другого пути нет», — приводит слова Парфёнова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Торпедо» проиграло «Соколу» и опустилось на предпоследнее место в таблице Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android