Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в первом матче во главе «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в матче 11-го тура Лиги PARI с саратовским «Соколом» (0:1).

«Команда начала достаточно хорошо, создала прекрасные моменты, которые нужно было реализовывать. Мы прекрасно знаем, что Первая лига — непростая. К ней надо относиться с уважением и дорожить каждым моментом. Сейчас мы говорили с ребятами, и они, даже самые опытные, всё это прекрасно понимают. Слова словами, но надо работать. То, что мы сказали, за секунду не перевернуть, но я не сомневаюсь в своих игроках. Мы верим в каждого из ребят и будем требовать от них максимум. Мы знаем точно, что они обязаны и могут больше — больше по самоотдаче.

Соперник забил, по сути, с одного эпизода. Мы не забили. Когда ты ведёшь в счёте, ты можешь сыграть проще — закрыться, играть на контратаках. В этой плотности, с не очень качественным игровым полем, не просто создавать моменты, обороняться полегче. По самоотдаче вопросов нет, но нужно добавлять в качестве и работать на тренировках. Другого пути нет», — приводит слова Парфёнова официальный сайт клуба.