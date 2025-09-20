«Вильярреал» одержал волевую победу в матче Ла Лиги с «Осасуной»

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1.

На 40-й минуте был удалён защитник «Осасуны» Валентин Розье. На 45+6-й минуте нападающий гостей Анте Будимир открыл счёт, реализовав пенальти. На 69-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе забил ответный мяч «Вильярреала». Победу хозяевам принёс полузащитник Пап Гейе, который отличился на 86-й минуте.

«Осасуна» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за пять матчей. «Вильярреал» находится на третьей строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 15 очков.