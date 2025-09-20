Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мареска сделал три замены в матче «МЮ» — «Челси» к 21-й минуте, убрав Нету и Палмера

В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». На данный момент счёт 1:0 в пользу манкунианцев, лондонцы играют в меньшинстве после удаления вратаря Роберта Санчеса на пятой минуте. Главный тренер «синих» Энцо Мареска в первом тайме этой встречи произвёл три замены к 21-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Перерыв
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 15'     2:0 Каземиро – 37'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

Голкипер Филип Йоргенсен вышел на шестой минуте вместо Эстевао, Тосин Адарабиойо на седьмой минуте заменил Педру Нету, а на 21-й минуте на поле появился Андрей Сантос вместо Коула Палмера.

В минувшем туре «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» (0:3), а «синие» сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2).

Трансферы между «Челси» и «МЮ» — сомнительная история. Гарначо усугубит статистику?
Трансферы между «Челси» и «МЮ» — сомнительная история. Гарначо усугубит статистику?
