Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гандри: в начале сезона «Ахмату» было непросто, с приходом Черчесова многое поменялось

Гандри: в начале сезона «Ахмату» было непросто, с приходом Черчесова многое поменялось
Защитник «Ахмата» Надер Гандри высказался о выступлениях своей команды после победы в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

«В начале сезона «Ахмату» было непросто. С приходом нового тренера многое поменялось, я очень рад. Очень доволен тем, как команда строится. Не только на поле, но и внутри коллектива, мы все одна команда», — сказал Гандри в эфире «Матч ТВ».

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В шести матчах под его руководством грозненцы одержали три победы в чемпионате России и трижды сыграли вничью.

«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.

