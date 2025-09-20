Гандри: в начале сезона «Ахмату» было непросто, с приходом Черчесова многое поменялось

Защитник «Ахмата» Надер Гандри высказался о выступлениях своей команды после победы в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«В начале сезона «Ахмату» было непросто. С приходом нового тренера многое поменялось, я очень рад. Очень доволен тем, как команда строится. Не только на поле, но и внутри коллектива, мы все одна команда», — сказал Гандри в эфире «Матч ТВ».

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В шести матчах под его руководством грозненцы одержали три победы в чемпионате России и трижды сыграли вничью.

«Ахмат» набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.