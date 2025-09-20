«Упрекнуть футболистов не за что». Тренер «Акрона» Тедеев — о ничьей с «Рубином»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на результат матча его команды с «Рубином» (2:2) в рамках 9-го тура Мир РПЛ.

«Когда ведёшь со счётом 2:0, начинаешь хорошо второй тайм… Думаю, что упрекнуть футболистов не за что, за исключением второго пропущенного мяча. Плохо, что мы проиграли единоборство в такой момент. Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше. Мы понимаем, что не могли максимально воспользоваться заменами, так как много игроков только восстановились от травм», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры Акрон» набрал семь очков. Команда Заура Тедеева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб заработал 15 очков и располагается на пятой строчке.