Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

«Упрекнуть футболистов не за что». Тренер «Акрона» Тедеев — о ничьей с «Рубином»

«Упрекнуть футболистов не за что». Тренер «Акрона» Тедеев — о ничьей с «Рубином»
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на результат матча его команды с «Рубином» (2:2) в рамках 9-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 Пестряков – 37'     2:0 Бистрович – 50'     2:1 Даку – 54'     2:2 Сиве – 86'    

«Когда ведёшь со счётом 2:0, начинаешь хорошо второй тайм… Думаю, что упрекнуть футболистов не за что, за исключением второго пропущенного мяча. Плохо, что мы проиграли единоборство в такой момент. Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше. Мы понимаем, что не могли максимально воспользоваться заменами, так как много игроков только восстановились от травм», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры Акрон» набрал семь очков. Команда Заура Тедеева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб заработал 15 очков и располагается на пятой строчке.

